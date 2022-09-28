В Старом Осколе призывников дважды не смогли отправить на службу

Призывников из Старооскольского горокруга дважды не смогли отправить на службу. Первый раз отправление сорвалось 26 сентября. Глава муниципалитета Андрей Чесноков заявил, что у принимающей стороны возникли сложности.
История повторилась и на следующий день, 27 сентября. Отправление не состоялось по тем же причинам. Тем не менее часть бойцов всё же отвезли в пункт перераспределения.
Остальных же отправили домой — до пятницы, 30 сентября. Таким образом, у мобилизованных оскольчан появится возможность побыть дома с родными и близкими.
Бойцов отправят тогда, когда власти убедятся, что «для приёма наших земляков всё готово», отметил Чесноков.
Накануне на площади перед ЦМИ в Старом Осколе, где собрались призывники, работали бесплатные полевые кухни с пшённой кашей и горячим чаем, а из мегафона звучали патриотические песни.
Ранее белгородцы жаловались, что первым отправленным в пункт распределения мужчинам пришлось ночевать в автобусе.