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В Старом Осколе призывников дважды не смогли отправить на службу

28 сентября 10:38
Фото: Татьяна Панарина
Отправление не состоялось 26 сентября. На следующий день удалось отвезти лишь часть мобилизованных мужчин. Как рассказал глава горокруга Андрей Чесноков, проблема возникла из-за сложностей у принимающей стороны.

Призывников из Старооскольского горокруга дважды не смогли отправить на службу. Первый раз отправление сорвалось 26 сентября. Глава муниципалитета Андрей Чесноков заявил, что у принимающей стороны возникли сложности.

История повторилась и на следующий день, 27 сентября. Отправление не состоялось по тем же причинам. Тем не менее часть бойцов всё же отвезли в пункт перераспределения.

Остальных же отправили домой — до пятницы, 30 сентября. Таким образом, у мобилизованных оскольчан появится возможность побыть дома с родными и близкими.

Бойцов отправят тогда, когда власти убедятся, что «для приёма наших земляков всё готово», отметил Чесноков.

Накануне на площади перед ЦМИ в Старом Осколе, где собрались призывники, работали бесплатные полевые кухни с пшённой кашей и горячим чаем, а из мегафона звучали патриотические песни.

Ранее белгородцы жаловались, что первым отправленным в пункт распределения мужчинам пришлось ночевать в автобусе. 

#Общество#Военная мобилизация#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Андрей чесноков#Частичная мобилизация#Инна Рогова
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