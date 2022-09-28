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В Старом Осколе будут судить мастера за гибель двух человек на работе

28 сентября 14:42
Обвиняемая нарушила условия охраны труда. Оба рабочих упали с высоты в люльке. Их придавило деревом. Уголовное дело передали в суд, сообщили в региональном СК.

В Старом Осколе будут судить мастера, по вине которого погибли два человека во время работ по благоустройству. Мужчины упали с высоты, и их придавило деревом. Мастер же нарушила условия охраны труда.

28 января женщине направили план по обрезке веток и кронированию дерева в микрорайоне Интернациональный. 31 января обвиняемая вместе с рабочими МУП «Зеленстрой» прибыла на место.

Женщина их предварительно не проинструктировала, не обеспечила средствами индивидуальной защиты. После начала работ женщина не контролировала процесс и не остановила обрезку во время возникновения аварийной ситуации.

В итоге рабочие сорвались прямо в люльке, которая при падении перевернулась. Вдобавок их придавило деревом. Оба умерли на месте происшествия. Теперь судьбу женщины будет решать суд.

 

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#Происшествия#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Зеленстрой#Мастер#Уголовное дело#Гибель работников#Наталья Корявых
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