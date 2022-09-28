В Старом Осколе будут судить мастера за гибель двух человек на работе

В Старом Осколе будут судить мастера, по вине которого погибли два человека во время работ по благоустройству. Мужчины упали с высоты, и их придавило деревом. Мастер же нарушила условия охраны труда.
28 января женщине направили план по обрезке веток и кронированию дерева в микрорайоне Интернациональный. 31 января обвиняемая вместе с рабочими МУП «Зеленстрой» прибыла на место.
Женщина их предварительно не проинструктировала, не обеспечила средствами индивидуальной защиты. После начала работ женщина не контролировала процесс и не остановила обрезку во время возникновения аварийной ситуации.
В итоге рабочие сорвались прямо в люльке, которая при падении перевернулась. Вдобавок их придавило деревом. Оба умерли на месте происшествия. Теперь судьбу женщины будет решать суд.