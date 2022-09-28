В проект ИРИ «20 главных событий России за 20 лет» вошла Воронежская область

Журналисты, социологи и эксперты проводят исследование на тему, какие именно эпизоды нынешней истории больше всего повлияли на жизнь молодежи. Вопросы задавались респондентам в возрасте от 18 до 35 лет, которые должны были назвать 15 событий, повлиявших на жизнь страны, и пять событий – на жизнь их региона. Об этом пишет newsnn.ru.