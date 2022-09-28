В проект ИРИ «20 главных событий России за 20 лет» вошла Воронежская область

Журналисты, социологи и эксперты проводят исследование на тему, какие именно эпизоды нынешней истории больше всего повлияли на жизнь молодежи. Вопросы задавались респондентам в возрасте от 18 до 35 лет, которые должны были назвать 15 событий, повлиявших на жизнь страны, и пять событий – на жизнь их региона. Об этом пишет newsnn.ru.
В этот раз в центре внимания оказалась Воронежская область, которая расположена на пересечении транспортных потоков. Здесь мягкий климат и развития промышленность. На протяжении уже нескольких лет она находится наверху списка состояния инвестиционного климата. Все это стало возможным благодаря изменениям, происходившим в Воронежской области в последние два десятка лет.
В 2020 году на Воронежском водохранилище был создан центр по гребле на байдарках и каноэ «Буревестник». В соревновательную базу входят гребная дистанция на одну тысячу метров, эллинги на одну тысячу лодок, трибуны на 360 мест, тренажерный зал, а также стартовая и финишная вышки. Тут обучается 500 человек.
В регионе активно развивается промышленное производство. Для инвесторов подготовили разные площадки с готовой инфраструктурой и льготами. Были открыты особая экономическая зона «Центр», территория опережающего развития "Павловск" и 5 индустриальных парков, среди которых три частных и два государственных.
Воронежская область смогла решить ситуацию с нехваткой мест в образовательных учреждениях. За последние годы свыше 23 миллиардов рублей было направлено на открытие новых учебных заведений и реконструкцию действующих.
В 2019 году в регионе было открыто 18 детских садов и девять школ. Всего за последние несколько лет построено 13 новых школ и 38 детских садов. В ближайших планах - сдать в эксплуатацию еще 13 детсадов и 11 школ.
На протяжении нескольких лет реставрируют уникальный памятник архитектуры в стиле неоготики. Это дворец Ольденбургских в поселке Рамонь, которому придают первоначальный вид конца XIX столетия.
В микрорайоне Шилово в 2019 году открылась поликлиника. Она стала первой, построенной в областном центре за последние 20 лет, и рассчитана на 550 посещений в смену. Врачи принимают взрослых и детей. Здесь действуют блоки онкологической, наркологической и психиатрической службы. Также в учреждении есть восемь коек стационара, кабинет флюорографии и диагностическое отделение.