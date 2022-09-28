В обанкротившемся Валуйском ЛВЗ сменили конкурсного управляющего. Ранее им был Дмитрий Трапезников. Его заменил конкурсный управляющий «Геопарка» Игорь Корнеев.
Ранее сообщалось, что ЛВЗ в Валуйках хотят продать за 71,8 млн рублей. В лот входят само предприятие и исторический винокуренный завод Добычина — объект культурного наследия.
Валуйский ЛВЗ зарегистрирован с октября 1996 года. Выручка от продажи в 2020 году составила 50,5 млн рублей. Убытки же превысили 82,7 млн рублей. Предприятие занимается выпуском алкогольных напитков.