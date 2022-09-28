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В обанкротившемся Валуйском ЛВЗ сменили конкурсного управляющего

28 сентября 04:13
Фото: Bel.ru
Конкурсным управляющим стал Игорь Корнеев, который занимался аналогичной деятельностью в белгородском «Геопарке», следует из данных СПАРК.

В обанкротившемся Валуйском ЛВЗ сменили конкурсного управляющего. Ранее им был Дмитрий Трапезников. Его заменил конкурсный управляющий «Геопарка» Игорь Корнеев.

Ранее сообщалось, что ЛВЗ в Валуйках хотят продать за 71,8 млн рублей. В лот входят само предприятие и исторический винокуренный завод Добычина — объект культурного наследия.

Валуйский ЛВЗ зарегистрирован с октября 1996 года. Выручка от продажи в 2020 году составила 50,5 млн рублей. Убытки же превысили 82,7 млн рублей. Предприятие занимается выпуском алкогольных напитков.

 

#Экономика#Эксклюзив#Есть повод#Валуйки#Валуйский лвз#Банкротство#Конкурсный управляющий#Наталья Корявых
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