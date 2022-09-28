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В Минобороны рассказали, кого призывают в Белгородской области

28 сентября 12:05
Фото: кадр из видео Минобороны РФ
По данным ведомства, прежде всего требуются мотострелки, танкисты, артиллеристы, специалисты ПВО, связисты. В военкоматы приходят не только по повестке — есть и добровольцы.

В Белгородской области продолжается мобилизационная кампания. В Минобороны рассказали, что призывают служивших и имеющих боевой опыт мужчин в возрасте около 30 лет.

Учитывается и военная специальность. Требуются мотострелки, танкисты, артиллеристы, специалисты ПВО, связисты и другие.

Приходят и те, кто повесток не получил — отдельно работают с добровольцами и офицерами запаса. Каждый день с утра возле военкоматов собирается очередь.

В Минобороны заявили, что призванные проходят медосмотр. Если есть серьёзные заболевания, мужчин направляют на углублённое обследование. Всех мобилизованных перевозят в пункты приёма личного состава, где им вручают военную форму, продовольствие и средства защиты.

Ранее стало известно, что Минобороны сократило число мобилизуемых в Белгородской области. В регионе осталось призвать 120 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

 

Фото: Минобороны РФ
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