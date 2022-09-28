В Минобороны рассказали, кого призывают в Белгородской области

В Минобороны заявили, что призванные проходят медосмотр. Если есть серьёзные заболевания, мужчин направляют на углублённое обследование. Всех мобилизованных перевозят в пункты приёма личного состава, где им вручают военную форму, продовольствие и средства защиты.