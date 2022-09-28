В Минобороны рассказали, кого призывают в Белгородской области

В Белгородской области продолжается мобилизационная кампания. В Минобороны рассказали, что призывают служивших и имеющих боевой опыт мужчин в возрасте около 30 лет.
Учитывается и военная специальность. Требуются мотострелки, танкисты, артиллеристы, специалисты ПВО, связисты и другие.
Приходят и те, кто повесток не получил — отдельно работают с добровольцами и офицерами запаса. Каждый день с утра возле военкоматов собирается очередь.
В Минобороны заявили, что призванные проходят медосмотр. Если есть серьёзные заболевания, мужчин направляют на углублённое обследование. Всех мобилизованных перевозят в пункты приёма личного состава, где им вручают военную форму, продовольствие и средства защиты.
Ранее стало известно, что Минобороны сократило число мобилизуемых в Белгородской области. В регионе осталось призвать 120 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.