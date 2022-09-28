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В Госдуме предложили забирать авто уклонистов и отдавать их семьям мобилизованных

28 сентября 14:33
Фото: Bel.ru
Инициатором особого решения проблемы с брошенными машинами выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишут «Новые известия».

Володин предлагает забирать машины уклонистов и отдавать их мобилизованным россиянам. Председатель Госдумы таким интересным способом предлагает решить проблему брошенных перед КПП машин.

Политик резко раскритиковал уклонистов после объявления частичной мобилизации 21 сентября. Володин заявил, что «надо сформулировать отношение к мужчинам, которые не нюхали пороху, а уже спрятались под кровать».

В пример уклонистам Володин привёл жителей ЛДНР, которые «восемь лет под бомбёжками», но борются за собственное будущее. Наказывать граждан России за малодушие чиновник предлагает, отбирая у них автомобили.

Между тем депутатов Госдумы и сенаторов в условиях частичной мобилизации не могут призвать в ряды Вооружённых сил РФ. 

 

#Военная мобилизация#Уклонисты#Автомобили#Вячеслав володин#Наталья Корявых
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