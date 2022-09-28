В Белгородской области потеплеет до +20 ˚С

В регионе в четверг, 29 сентября, ожидается небольшое потепление. Будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня возможен туман.
В ночное время температура опустится до 6–11 ˚С. Днём потеплеет до 15–20 ˚С. Ночью также ожидается небольшой ветер — 2–7 м/с. Днём порывы усилятся до 6–11 м/с.
В Белгороде ночью 9 ˚С и без осадков. Днём воздух прогреется до 17 ˚С. В пятницу, 30 сентября, в областной центр вернутся дожди, однако будет немного теплее — до 10 ˚С ночью и до 19 ˚С днём.