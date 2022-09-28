В Белгородской области потеплеет до +20 ˚С

В Белгороде ночью 9 ˚С и без осадков. Днём воздух прогреется до 17 ˚С. В пятницу, 30 сентября, в областной центр вернутся дожди, однако будет немного теплее — до 10 ˚С ночью и до 19 ˚С днём.