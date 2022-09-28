Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгородской области потеплеет до +20 ˚С

28 сентября 12:30
Фото: Bel.ru
29 сентября в области температура поднимется до +20 ˚С. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
Сюжет
Погода

В регионе в четверг, 29 сентября, ожидается небольшое потепление. Будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня возможен туман.

В ночное время температура опустится до 6–11 ˚С. Днём потеплеет до 15–20 ˚С. Ночью также ожидается небольшой ветер — 2–7 м/с. Днём порывы усилятся до 6–11 м/с.

В Белгороде ночью 9 ˚С и без осадков. Днём воздух прогреется до 17 ˚С. В пятницу, 30 сентября, в областной центр вернутся дожди, однако будет немного теплее — до 10 ˚С ночью и до 19 ˚С днём.

 

#Общество#Погода#Белгород#Погода в Белгороде#Наталья Корявых
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18