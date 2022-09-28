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В Белгороде установят памятные информационные плиты о моряках

28 сентября 08:01
Фото: Белгородский горсовет
Плиты появятся на аллее возле храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского. Вопрос был рассмотрен депутатами горсовета во время 52-й сессии.

Белгородская региональная общественная организация «Морское собрание» обратилась в администрацию города с просьбой установить памятные информационные плиты о моряках-белгородцах, прославивших Отечество.

Плиты планируется разместить на аллее между храмом Святого праведного Иоанна Кронштадтского и Домом офицеров.

Фото: Белгородский горсовет

На 14 памятных плитах будет нанесена информация о моряках из Белгородской области, отдавших свою жизнь за освобождение Родины. Каждая плита будет отнесена к определённому историческому периоду. Известно, что между ними установят гранитный камень с якорем.

Расходы на изготовление, установку и дальнейшее содержание информационных плит берёт на себя БРОО «Морское собрание».

Известно, что на плиты попадут фамилии двух белгородцев, которые погибли на подлодке «Курск».

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