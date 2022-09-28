В Белгороде установят памятные информационные плиты о моряках

Белгородская региональная общественная организация «Морское собрание» обратилась в администрацию города с просьбой установить памятные информационные плиты о моряках-белгородцах, прославивших Отечество.
Плиты планируется разместить на аллее между храмом Святого праведного Иоанна Кронштадтского и Домом офицеров.
На 14 памятных плитах будет нанесена информация о моряках из Белгородской области, отдавших свою жизнь за освобождение Родины. Каждая плита будет отнесена к определённому историческому периоду. Известно, что между ними установят гранитный камень с якорем.
Расходы на изготовление, установку и дальнейшее содержание информационных плит берёт на себя БРОО «Морское собрание».
Известно, что на плиты попадут фамилии двух белгородцев, которые погибли на подлодке «Курск».