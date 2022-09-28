В Белгороде пройдут последние слушания по маршрутной транспортной сети

В Белгороде пройдёт очередная встреча по обсуждению новой маршрутной транспортной сети. Состоится она 29 сентября в Доме офицеров. Слушания начнутся в 17:00.
Сегодня, 28 сентября, обсуждение пройдёт в Стрелецком. 30 сентября встреча по этому вопросу запланирована в Северном.
Изучить новые схемы движения маршрутов можно здесь. Предложения принимаются по адресу [email protected].
Новую маршрутную сеть планируют запустить с 1 января 2023 года.
О том, как прошло первое слушание в Белгороде, читайте в материале «Бел.Ру».