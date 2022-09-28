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В Белгороде пройдут последние слушания по маршрутной транспортной сети

28 сентября, 16:44
Обсуждение состоится 29 сентября в Доме офицеров. Помимо этого, слушания пройдут сегодня в Стрелецком и 30 сентября в Северном.

В Белгороде пройдёт очередная встреча по обсуждению новой маршрутной транспортной сети. Состоится она 29 сентября в Доме офицеров. Слушания начнутся в 17:00.

Сегодня, 28 сентября, обсуждение пройдёт в Стрелецком. 30 сентября встреча по этому вопросу запланирована в Северном.

Изучить новые схемы движения маршрутов можно здесь. Предложения принимаются по адресу [email protected].

Новую маршрутную сеть планируют запустить с 1 января 2023 года.

О том, как прошло первое слушание в Белгороде, читайте в материале «Бел.Ру».

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