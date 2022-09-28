В Белгороде проведут турнир памяти Вадима Хамутцких

Матч «Белогорья» 3 января 2022 года начался с минуты молчания. Команды вышли на площадку с траурными повязками. «Львы» на построении были в одинаковых футболках с номером 9 и надписью на спине «Борода». Под этим прозвищем Хамутцких заканчивал карьеру.