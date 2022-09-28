В Белгороде проведут турнир памяти Вадима Хамутцких

На пресс-конференции 26 сентября гендиректор ВК «Белогорье» Сергей Тетюхин подтвердил, что клуб хочет провести турнир памяти волейболиста Вадима Хамутцких. Вероятнее всего он состоится в первых числах января 2023 года. Формат мероприятия пока обсуждают.
Отметим, что изначально турнир памяти Хамутцких хотели провести для молодёжи. Теперь Тетюхин хочет скорректировать возрастной ценз.
Мне кажется, что будет здорово, если турнир будет для людей старше 50 лет. Для тех, кто знал Вадика лично: играл с ним, находился рядышком или дружил. Этот возраст будет более символичным, мне кажется. Мы прорабатываем эту идею.
Сергей Тетюхин
Напомним, трёхкратный призёр Олимпийских игр Вадим Хамутцких скончался 31 декабря 2021 года. У него остановилось сердце. Спортсмен долгое время выступал в белгородском клубе, завоевал множество титулов на российской и мировой арене.
Матч «Белогорья» 3 января 2022 года начался с минуты молчания. Команды вышли на площадку с траурными повязками. «Львы» на построении были в одинаковых футболках с номером 9 и надписью на спине «Борода». Под этим прозвищем Хамутцких заканчивал карьеру.
Церемония прощания со знаменитым спортсменом прошла в ЦД «Космос» 4 января.