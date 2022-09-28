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Туристический поезд из Белгорода в Прохоровку перевёз 9,2 тыс. пассажиров

28 сентября 07:46
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Курсировал он с апреля по сентябрь. За 24 рубля жители и гости областного центра могли доехать до музея-заповедника «Прохоровское поле». Движение туристического поезда возобновится в конце апреля, сообщили в региональном правительстве.

Из Белгорода в Прохоровку на туристическом поезде с апреля по сентябрь проехали 9,2 тыс. пассажиров. Стоимость билета составляла 24 рубля. Поезд отправлялся в рейс по выходным дням.

В этом году сезон завершился 25 сентября. Поездки на туристическом поезде Белгород — Прохоровка возобновятся в конце апреля следующего года. Напомним, что доставляет он к музею-заповеднику «Прохоровское поле».

Туристический поезд запустили в 2018 году. За это время на нём в обоих направлениях проехало около 35 тыс. пассажиров.

Ранее сообщалось о планах запустить ретропоезд между Белгородской и Курской областями. На маршруте будут музей-заповедник «Прохоровское поле», командный пункт Центрального фронта, дорога жизни Ржава — Старый Оскол.

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#Инна Рогова#Общество#Белгород#Прохоровка#Туристический поезд#Музей-заповедник «прохоровское поле»
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