Туристический поезд из Белгорода в Прохоровку перевёз 9,2 тыс. пассажиров

Из Белгорода в Прохоровку на туристическом поезде с апреля по сентябрь проехали 9,2 тыс. пассажиров. Стоимость билета составляла 24 рубля. Поезд отправлялся в рейс по выходным дням.
В этом году сезон завершился 25 сентября. Поездки на туристическом поезде Белгород — Прохоровка возобновятся в конце апреля следующего года. Напомним, что доставляет он к музею-заповеднику «Прохоровское поле».
Туристический поезд запустили в 2018 году. За это время на нём в обоих направлениях проехало около 35 тыс. пассажиров.
Ранее сообщалось о планах запустить ретропоезд между Белгородской и Курской областями. На маршруте будут музей-заповедник «Прохоровское поле», командный пункт Центрального фронта, дорога жизни Ржава — Старый Оскол.