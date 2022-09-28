Топ-5 живописных видов Белогорья с базовых станций: Tele2 подвела итоги фотопроекта

Tele2 стремится к тому, чтобы жителям и гостям Белгородской области было комфортно путешествовать по региону, пользоваться привычными сервисами и делиться впечатлениями с родными и близкими в режиме онлайн. Оператор непрерывно развивает сеть – с начала 2022 года технические специалисты построили новые объекты связи и модернизировали 20% базовых станций. Обновление затронуло все районы Белгородской области.