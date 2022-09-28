Топ-5 живописных видов Белогорья с базовых станций: Tele2 подвела итоги фотопроекта

Фотопроект «Виды с базовых станций», подготовленный совместно с Белгородским центром туризма, стартовал в конце июня. Оператор проанализировал активность посетителей сайта и определил топ-5 самых скачиваемых фотографий:
1 место – парк «Маршалково»;
2 место – замок «Ютарк»;
3 место – храмовый комплекс «Новый Иерусалим»;
4 место – Крапивенское городище;
5 место – Парк «Ключи».
Также в парке Победы и в сети городских кофеен «Сахар» до конца лета работала выставка Tele2. Белгородцы и гости региона могли офлайн увидеть фотографии с панорамными видами живописных мест области и скачать понравившиеся кадры на смартфон, просканировав QR-код на стендах.
Tele2 стремится к тому, чтобы жителям и гостям Белгородской области было комфортно путешествовать по региону, пользоваться привычными сервисами и делиться впечатлениями с родными и близкими в режиме онлайн. Оператор непрерывно развивает сеть – с начала 2022 года технические специалисты построили новые объекты связи и модернизировали 20% базовых станций. Обновление затронуло все районы Белгородской области.
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