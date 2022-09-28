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Топ-5 живописных видов Белогорья с базовых станций: Tele2 подвела итоги фотопроекта

28 сентября 07:30
Белгород – Tele2, российский оператор мобильной связи, подвёл итоги проекта «Виды с базовых станций» в Белгородской области и сформировал рейтинг самых популярных фотографий. Наиболее скачиваемым снимком стал живописный вид на парк «Маршалково».

Фотопроект «Виды с базовых станций», подготовленный совместно с Белгородским центром туризма, стартовал в конце июня. Оператор проанализировал активность посетителей сайта и определил топ-5 самых скачиваемых фотографий:

1 место – парк «Маршалково»;
2 место – замок «Ютарк»;
3 место – храмовый комплекс «Новый Иерусалим»; 
4 место – Крапивенское городище; 
5 место – Парк «Ключи».

Фото: Tele2

Также в парке Победы и в сети городских кофеен «Сахар» до конца лета работала выставка Tele2. Белгородцы и гости региона могли офлайн увидеть фотографии с панорамными видами живописных мест области и скачать понравившиеся кадры на смартфон, просканировав QR-код на стендах.

Tele2 стремится к тому, чтобы жителям и гостям Белгородской области было комфортно путешествовать по региону, пользоваться привычными сервисами и делиться впечатлениями с родными и близкими в режиме онлайн. Оператор непрерывно развивает сеть – с начала 2022 года технические специалисты построили новые объекты связи и модернизировали 20% базовых станций. Обновление затронуло все районы Белгородской области.

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#Общество#Новости компаний#Белгородская область#Tele2 белгород
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