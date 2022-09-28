«Святое Белогорье против» детского рака предложило помощь семьям военных

Так волонтёры хотят оказать помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Об этом пишут на странице фонда в соцсетях. Представители организации предлагают обращаться к ним. Прийти можно на Архиерейскую, 8 и Садовую, 92. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:50.