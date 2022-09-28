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«Святое Белогорье против» детского рака предложило помощь семьям военных

28 сентября 11:22
Фото: группа добромаркета "Черешня" в ВК
В добромаркетах «Черешня» их собираются обеспечить вещами из ассортимента. Так решили помочь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Фонд «Святое Белогорье против детского рака» начинает помогать семьям мобилизованных военнослужащих. Людей планируют обеспечить вещами из ассортимента добромаркетов «Черешня».

Так волонтёры хотят оказать помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Об этом пишут на странице фонда в соцсетях. Представители организации предлагают обращаться к ним. Прийти можно на Архиерейскую, 8 и Садовую, 92. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:50.

Напомним, в Белгородской области призывники получат выплаты контрактников и статус ветеранов боевых действий. От региона мобилизованным заплатят по 100 тыс. рублей. 

 

#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Помощь семьям мобилизованных#Святое Белогорье против детского рака#Наталья Корявых
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