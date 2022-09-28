Ставрополье стало вторым в РФ регионом по экспорту мясной продукции

Ставропольский край занял второе место среди российских регионов по экспорту мясной продукции, пишет newstracker.ru.
Основными покупателями ставропольского мяса являются Саудовская Аравия, Китай, ОАЭ, Сербия и Азербайджан. Также в текущем году впервые мясо птицы было экспортировано в Иорданию, Экваториальную Гвинею и Сингапур. Всего Ставрополье поставляет мясную продукцию более чем в 25 стран.
Как отметили власти Ставропольского края, за первые шесть месяцев этого года регион произвел 172 тыс. тонн мяса птицы, что вдвое превышает потребности ставропольцев и позволяет экспортировать значительную часть продукции.
В целом в России производство мяса птицы растет последние 20 лет и давно уже превышает внутренние потребности. По данным Росстата, в январе - июне 2022 года в стране было произведено более 3,2 миллиона тонн этой продукции (рост – около 6% год к году).
Стоит отметить, что «Агроэкспорт» на протяжении трех лет выпускает экспортные гиды, которые, по сути, являются подробными справочниками для экспортеров с актуальной информацией о зарубежных рынках.
Генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов отметил, что этот гид является полезным практическим инструментом, который помогает оценить состояние рынка, уровень конкуренции, потребительские предпочтения, каналы реализации и многое другое. По его словам, экспортные гиды помогли начать работу за рубежом и небольшим российским компаниям.
Лахтюхов также добавил, что за семь месяцев этого года поставки мяса птицы на мировой рынок выросли более чем на 30%.
Сегодня поставщикам доступны 10 таких справочников по мясу птицы. Также есть гиды по готовой мясной продукции. В этом году планируется выпустить еще ряд новых гидов по мясу птицы – специалисты «Агроэкспорта» изучат рынки в Индии, Кувейте, Конго и Бенине.