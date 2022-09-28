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Ставрополье стало вторым в РФ регионом по экспорту мясной продукции

28 сентября 16:04
Фото: piqsels.com
В январе - июне 2022 года производители мяса птицы и баранины Ставропольского края поставили за рубеж продукции на 106,1 миллиона долларов. По данным аналитиков федерального центра «Агроэкспорт» Минсельхоза России, это на 88% выше показателя за первое полугодие 2021 года

Ставропольский край занял второе место среди российских регионов по экспорту мясной продукции, пишет newstracker.ru.

Основными покупателями ставропольского мяса являются Саудовская Аравия, Китай, ОАЭ, Сербия и Азербайджан. Также в текущем году впервые мясо птицы было экспортировано в Иорданию, Экваториальную Гвинею и Сингапур. Всего Ставрополье поставляет мясную продукцию более чем в 25 стран.

Как отметили власти Ставропольского края, за первые шесть месяцев этого года регион произвел 172 тыс. тонн мяса птицы, что вдвое превышает потребности ставропольцев и позволяет экспортировать значительную часть продукции.

 В целом в России производство мяса птицы растет последние 20 лет и давно уже превышает внутренние потребности. По данным Росстата, в январе - июне 2022 года в стране было произведено более 3,2 миллиона тонн этой продукции (рост – около 6% год к году).  

Стоит отметить, что «Агроэкспорт» на протяжении трех лет выпускает экспортные гиды, которые, по сути, являются подробными справочниками для экспортеров с актуальной информацией о зарубежных рынках.

Генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов отметил, что этот гид является полезным практическим инструментом, который помогает оценить состояние рынка, уровень конкуренции, потребительские предпочтения, каналы реализации и многое другое. По его словам, экспортные гиды помогли начать работу за рубежом и небольшим российским компаниям. 

Лахтюхов также добавил, что за семь месяцев этого года поставки мяса птицы на мировой рынок выросли более чем на 30%.

Сегодня поставщикам доступны 10 таких справочников по мясу птицы. Также есть гиды по готовой мясной продукции. В этом году планируется выпустить еще ряд новых гидов по мясу птицы – специалисты «Агроэкспорта» изучат рынки в Индии, Кувейте, Конго и Бенине.

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