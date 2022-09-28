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Стало известно, какие льготы и выплаты получат мобилизованные в Белгородской области

28 сентября 07:36
Фото: Bel.ru
В Белгородской области тем, кого призовут в рамках частичной мобилизации, положены льготы и выплаты, также известно, что на период прохождения воинской службы им сохранят зарплаты. Подробнее — в материале редакции «Бел.Ру».

Сколько будут получать мобилизованные белгородцы?

Белгородцы, попавшие под частичную мобилизацию, будут получать выплаты контрактников. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин. Отметим, что денежное довольствие служащих по контракту состоит из оклада по воинской должности и оклада по воинскому званию.

По данным издания «Новые известия», от 200 до 250 тыс. рублей может достигнуть зарплата мобилизованных на Украину. Также им положены выплаты за боевые заслуги. За уничтожение вражеской техники выплаты составят от 50 тыс. до 1 млн рублей.

Фото: Bel.ru

Какие льготы будут получать мобилизованные?

Россияне, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, получат статус и соцгарантии, которые положены контрактникам. Так, мобилизованные, которые служат на Украине, получат статус ветеранов боевых действий.

Кроме того, участники спецоперации получат ежемесячные выплаты к пенсиям. Помимо этого, военнослужащим будет доступно внеочередное медицинское обслуживание, участники СВО смогут получать бесплатно профобразование, налоговые и коммунальные льготы.

Региональные льготы для мобилизованных белгородцев

Жители региона, которые были призваны во время частичной мобилизации, получат по 100 тыс. рублей. Средства начнут выплачивать с 3 октября. Деньги придут либо на личный счёт военнослужащих, либо на карты родственников.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, единовременная выплата должна помочь семьям мобилизованных с кредитами и т. д.

Мобилизованным белгородцам выплатят по 100 тысяч рублей
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Жёнам мобилизованных жителей региона выплатят по 50 тыс. рублей при рождении ребёнка.

Помимо этого, мобилизованным белгородцам сохранят заработные платы на время прохождения воинской службы. Соответствующая мера будет распространятся на сотрудников государственных и муниципальных предприятий. Работникам будет приходить средняя зарплата.

Что касается руководителей частных предприятий и самозанятых, по ним примут отдельное решение.

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