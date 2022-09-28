По данным издания «Новые известия», от 200 до 250 тыс. рублей может достигнуть зарплата мобилизованных на Украину. Также им положены выплаты за боевые заслуги. За уничтожение вражеской техники выплаты составят от 50 тыс. до 1 млн рублей.