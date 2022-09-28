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Срочников в России могут мобилизовать только после их увольнения в запас

28 сентября 13:10
Фото: Bel.ru
На портале «Объясняем.рф» разъяснили, что будет со срочниками в условиях текущей частичной мобилизации.

Солдат срочной службы могут мобилизовать, однако сделать это можно только после их увольнения в запас. На портале разъяснили, как будут поступать со срочниками в условиях частичной мобилизации.

Также россиянам разъяснили порядок призыва тех, кто не служил. Речь идёт об обладателях военных билетов с отметкой, что гражданин не проходил службу. Они подлежат призыву, но не в приоритетном порядке.

Ранее сообщалось, что Минобороны сократило число мобилизуемых из Белгородской области. Из региона должны призвать ещё 120 человек. Остальным пообещали аннулировать повестки.

 

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#Общество#Военная мобилизация#Операция на Украине#Мобилизация срочников#Наталья Корявых
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