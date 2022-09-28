Сотрудники Стойленского ГОКа поучаствовали в соревнованиях по северной ходьбе

На Стойленском ГОКе кроме традиционной корпоративной спартакиады в этом году запланированы 22 спортивно-оздоровительных и 18 спортивно-массовых мероприятий для сотрудников комбината и членов их семей. А октябре СГОК проведет традиционную спартакиаду для бывших работников предприятия.