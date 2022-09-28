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Сотрудники Стойленского ГОКа поучаствовали в соревнованиях по северной ходьбе

28 сентября 11:33
Фото: СГОК
Сотрудники Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) приняли участие в корпоративных соревнованиях по северной ходьбе. Для стойленских спортсменов-любителей комбинат предварительно организовал практические и теоретические занятия, обеспечил спортивным инвентарём.

Первенство по северной ходьбе прошло в командном зачёте. В составе каждой команды выступали мужчина и женщина. Учитывалось суммарное время пары, за которое она преодолеют трехкилометровую дистанцию, а также правильная техника ходьбы.

Победу в соревнованиях одержали Екатерина Ишкова и Анатолий Батищев с общим результатом 46 минут. Вторыми стали Юлия Осетрова и Петр Пирог: их время 49 минут. Третье место с результатом 51 минута заняли Екатерина Кононова и Алексей Шатохин.

Преимущество северной ходьбы в том, что ее могут освоить абсолютно все, вне зависимости от возраста и физической подготовки. Наша цель — приобщить сотрудников к регулярным занятиям физической культурой, здоровому и активному образу жизни. Северная ходьба помогает укрепить иммунитет и поддерживать форму. В течение года мы организуем тренировки для всех стойленцев желающих попробовать себя в этом виде активности и познакомиться с коллегами-единомышленниками.
Елена Дергачева, специалист по спорту профкома СГОКа

На Стойленском ГОКе кроме традиционной корпоративной спартакиады в этом году запланированы 22 спортивно-оздоровительных и 18 спортивно-массовых мероприятий для сотрудников комбината и членов их семей. А октябре СГОК проведет традиционную спартакиаду для бывших работников предприятия.

#Спорт#Новости компаний#Белгородская область#Старый Оскол#Сгок
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