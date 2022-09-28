По итогам медкомиссии ещё семь мобилизованных белгородцев должны вернуть домой

С мобилизованными жителями региона в Богучаре встретился глава белгородского минздрава Андрей Иконников. По его словам, семеро человек не годны к военной службе. Всего к министру обратились 28 призывников. У некоторых из них тоже есть противопоказания, но тем не менее призыву они подлежат.

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