По итогам медкомиссии ещё семь мобилизованных белгородцев должны вернуть домой

Домой постараются вернуть ещё семь мобилизованных белгородцев. Региональный минздрав намерен писать ходатайство на возвращение людей по состоянию здоровья. Глава ведомства Андрей Иконников заявил, что эти белгородцы не годны к военной службе.
Министр проводил приём в Богучаре. Всего к нему обратились 28 человек. У остальных тоже были отклонения, которые являются противопоказанием к срочной службе. Однако «частичной мобилизации в соответствии с указом они подлежат», добавил Иконников.
Отметим, что в Белгородской области выявлено уже более 100 случаев, когда людей призвали по ошибке.