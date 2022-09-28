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По итогам медкомиссии ещё семь мобилизованных белгородцев должны вернуть домой

28 сентября 10:59
Фото: Bel.ru
С мобилизованными жителями региона в Богучаре встретился глава белгородского минздрава Андрей Иконников. По его словам, семеро человек не годны к военной службе. Всего к министру обратились 28 призывников. У некоторых из них тоже есть противопоказания, но тем не менее призыву они подлежат.

Домой постараются вернуть ещё семь мобилизованных белгородцев. Региональный минздрав намерен писать ходатайство на возвращение людей по состоянию здоровья. Глава ведомства Андрей Иконников заявил, что эти белгородцы не годны к военной службе.

Министр проводил приём в Богучаре. Всего к нему обратились 28 человек. У остальных тоже были отклонения, которые являются противопоказанием к срочной службе. Однако «частичной мобилизации в соответствии с указом они подлежат», добавил Иконников.

Отметим, что в Белгородской области выявлено уже более 100 случаев, когда людей призвали по ошибке.

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#Общество#Военная мобилизация#Белгородская область#Андрей иконников#Частичная мобилизация#Служба#Инна Рогова
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