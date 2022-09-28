Открылась горячая линия Минобрнауки по вопросам частичной мобилизации

В ТАСС в то же время сообщили, что студенты частных российских вузов могут быть призваны по частичной мобилизации. Агентству на горячей линии Минобрнауки заявили, что ведомство ведёт консультации по этому вопросу. Ректоры частных вузов тоже предложили дать отсрочку обучающимся в негосударственных учебных заведениях.