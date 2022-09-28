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Открылась горячая линия Минобрнауки по вопросам частичной мобилизации

28 сентября 08:22
Фото: Bel.ru
Задать вопросы можно по номеру 8 (800) 222-55-71, он работает круглосуточно, сообщили в пресс-службе ведомства.

Минобрнауки РФ открыло горячую линию по вопросам частичной мобилизации. Звонить можно по номеру 8 (800) 222-55-71 (доб. 1, доб. 2). Линия работает круглосуточно.

По этому номеру разъяснят правила призыва, дадут консультации по вопросам социальной и правовой защиты, при необходимости окажут психологическую поддержку.

При получении повесток студентам рекомендуют обратиться на горячую линию или заполнить данную форму.

Студентов ранее обещали не призывать в рамках частичной мобилизации, которую объявили в стране неделю назад. Однако нарушения всё же допускались, в том числе в Белгородской области. Власти региона заявили, что ошибочно мобилизованных вернут домой.

В самом Минобрнауки ранее заявили, что призыву не подлежат студенты, получающие высшее образование данного уровня впервые по очной или очно-заочной форме и обучающиеся в государственных образовательных организациях.

В ТАСС в то же время сообщили, что студенты частных российских вузов могут быть призваны по частичной мобилизации. Агентству на горячей линии Минобрнауки заявили, что ведомство ведёт консультации по этому вопросу. Ректоры частных вузов тоже предложили дать отсрочку обучающимся в негосударственных учебных заведениях.

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#Инна Рогова#Общество#Военная мобилизация#Горячая линия#Минобрнауки#Частичная мобилизация#Студенты
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