Мобилизованный «последний герой» и ещё семь вернувшихся домой: итоги дня

Минобороны РФ сократило число мобилизуемых в Белгородской области. Таким образом, в регионе осталось призвать ещё 120 человек. Повестки остальных аннулируют.
Точную цифры мобилизованных в Белгородской области не разглашают. Власти опасаются, что информацией может воспользоваться украинская сторона.
Глава регионального минздрава Андрей Иконников выехал в Богучар — встретиться с призывниками из Белгородской области. К нему обратились 28 человек с проблемами со здоровьем.
Семерых из них решили вернуть — их признали не годными к военной службе. Ведомство уже готовит ходатайство на возвращение людей по состоянию здоровья.
Отклонения были и у остальных обратившихся, но они всё же подлежат частичной мобилизации, заключил Иконников.
Димитрий Павлюк из Старооскольского горокруга был финалистом телешоу «Последний герой» на ТВ-3. Теперь он станет участником специальной военной операции.
Житель региона получил повестку прямо во время эфира. Известно, что служить он будет снайпером. Бывший дояр теперь надеется, что полученные во время участия в шоу навыки пригодятся ему в новых условиях.