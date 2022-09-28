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Мобилизованный «последний герой» и ещё семь вернувшихся домой: итоги дня

28 сентября 16:00
Фото: Bel.ru
В Белгородской области сократили число мобилизуемых, ещё семь призывников должны вернуть домой по итогам медкомиссии, а на службу призвали участника телешоу «Последний герой» из региона.

Осталось 120 человек

Минобороны РФ сократило число мобилизуемых в Белгородской области. Таким образом, в регионе осталось призвать ещё 120 человек. Повестки остальных аннулируют.

Точную цифры мобилизованных в Белгородской области не разглашают. Власти опасаются, что информацией может воспользоваться украинская сторона.

Минобороны сократило число мобилизуемых из Белгородской области
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Ещё семь человек — домой

Глава регионального минздрава Андрей Иконников выехал в Богучар — встретиться с призывниками из Белгородской области. К нему обратились 28 человек с проблемами со здоровьем.

Семерых из них решили вернуть — их признали не годными к военной службе. Ведомство уже готовит ходатайство на возвращение людей по состоянию здоровья.

Отклонения были и у остальных обратившихся, но они всё же подлежат частичной мобилизации, заключил Иконников.

По итогам медкомиссии ещё семь мобилизованных белгородцев должны вернуть домой
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«Последний герой» — участник СВО

Димитрий Павлюк из Старооскольского горокруга был финалистом телешоу «Последний герой» на ТВ-3. Теперь он станет участником специальной военной операции.

Житель региона получил повестку прямо во время эфира. Известно, что служить он будет снайпером. Бывший дояр теперь надеется, что полученные во время участия в шоу навыки пригодятся ему в новых условиях.

Белгородец — финалист «Последнего героя» на ТВ уйдёт на службу снайпером
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Андрей иконников#Частичная мобилизация#Военкомат#Минобороны#Призывники#Последний герой
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