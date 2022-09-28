Мобилизованный белгородский журналист перед уходом в армию женился

Юрий Гусаков поделился, что они вместе с невестой собирались пожениться в необычном месте, однако брак пришлось заключать при необычных обстоятельствах. Журналист также поздравил с днём бракосочетания соратников из Корочи, Грайворона, Шебекино и Нового Оскола.