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Мобилизованный белгородский журналист перед уходом в армию женился

28 сентября 07:51
Фото: страница Юрия Гусакова в ВК
Глава областного Союза журналистов Юрий Гусаков расписался со своей невестой в Богучаре, рассказал он на своей странице в соцсети.

Мобилизованный глава белгородского Союза журналистов перед уходом в армию женился. Церемония бракосочетания проходила в Богучаре Воронежской области.

Юрий Гусаков поделился, что они вместе с невестой собирались пожениться в необычном месте, однако брак пришлось заключать при необычных обстоятельствах. Журналист также поздравил с днём бракосочетания соратников из Корочи, Грайворона, Шебекино и Нового Оскола.

Поблагодарил Гусаков и губернатора Вячеслава Гладкова за внимание к военнослужащим. По его словам, праздник стал возможен только благодаря визиту главы региона.

«Наш губернатор в короткий срок отреагировал на просьбы парней. Хотя это давно уже неповторимый и молниеносный стиль главы нашего региона», — пишет журналист.

Накануне семеро мобилизованных белгородцев женились на своих невестах. Молодожёнов расписывали в Воронежской области. 

Фото: страница Юрия Гусакова в ВК
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#Общество#Военная мобилизация#Юрий Гусаков#Мобилизованные#Свадьбы#Наталья Корявых
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