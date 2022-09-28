Мобилизованный белгородский журналист перед уходом в армию женился

Мобилизованный глава белгородского Союза журналистов перед уходом в армию женился. Церемония бракосочетания проходила в Богучаре Воронежской области.
Юрий Гусаков поделился, что они вместе с невестой собирались пожениться в необычном месте, однако брак пришлось заключать при необычных обстоятельствах. Журналист также поздравил с днём бракосочетания соратников из Корочи, Грайворона, Шебекино и Нового Оскола.
Поблагодарил Гусаков и губернатора Вячеслава Гладкова за внимание к военнослужащим. По его словам, праздник стал возможен только благодаря визиту главы региона.
«Наш губернатор в короткий срок отреагировал на просьбы парней. Хотя это давно уже неповторимый и молниеносный стиль главы нашего региона», — пишет журналист.
Накануне семеро мобилизованных белгородцев женились на своих невестах. Молодожёнов расписывали в Воронежской области.