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Мобилизованным россиянам одобрят кредитные каникулы

28 сентября, 17:31
Соответствующий закон во втором и третьем чтениях приняли депутаты Госдумы.

Мобилизованным россиянам дадут возможность воспользоваться кредитными каникулами. Депутаты Госдумы приняли соответствующий закон во втором и третьем чтениях.

Согласно документу, призванный на военную службу заёмщик сможет претендовать на получение кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам на время несения службы.

Ранее в ЦБ рекомендовали кредитным организациям предоставлять кредитные каникулы для мобилизованных россиян. Также от регулятора прозвучало предложение не взыскивать с них просрочки по кредитам и не выселять из ипотечного жилья.

 

#Общество#Военная мобилизация#Частичная мобилизация#Кредитные каникулы#Наталья Корявых
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