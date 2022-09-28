Мобилизованным россиянам одобрят кредитные каникулы

Мобилизованным россиянам дадут возможность воспользоваться кредитными каникулами. Депутаты Госдумы приняли соответствующий закон во втором и третьем чтениях.
Согласно документу, призванный на военную службу заёмщик сможет претендовать на получение кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам на время несения службы.
Ранее в ЦБ рекомендовали кредитным организациям предоставлять кредитные каникулы для мобилизованных россиян. Также от регулятора прозвучало предложение не взыскивать с них просрочки по кредитам и не выселять из ипотечного жилья.