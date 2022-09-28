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Мобилизованным белгородцам улучшат экипировку

28 сентября 07:32
Фото: Bel.ru
Несмотря на то, что Минобороны обеспечивает военных обмундированием, губернатор считает, что призывникам можно и нужно помочь.

27 сентября в прямом эфире губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал идею белгородцев помочь мобилизованным с экипировкой. По словам чиновника, военнослужащие укомплектованы хорошо, однако у властей есть возможность улучшить их обмундирование.

Я посмотрел, как экипированы наши мобилизованные. Не буду давать оценку. С одной стороны, конечно, обмундирование предоставлено полностью, а с другой стороны, понимаю, что есть нам, чем с вами заняться. <…> Конечно, вижу, что другие регионы принимают на себя обязательства по повышенному вниманию к комплектации военнослужащих. Принимают решения и доукомплектовывают их сами.
Вячеслав Гладков

Губернатор отметил, что у чиновников есть готовое предложение, которые они будут готовы озвучить в ближайшее время.

Мне кажется, это более правильный подход, поэтому работаем над этим и надеюсь, что в ближайшее время сможем понять и выстроить эту систему. Единственное, это невозможно сделать в течение одной, двух, трёх недель, потому что это достаточно большой объём работы, большой объём заказов, а также определение источников финансирования.
Вячеслав Гладков

Стоит отметить, что из региона выезжают и добровольцы, которые самостоятельно закупают экипировку. Их, по словам губернатора, должны без очереди принимать в военкоматах. К слову, Минобороны сократило число мобилизуемых белгородцев.

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#Общество#Эксклюзив#Военная мобилизация#Губернатор#Белгородская область#Частичная мобилизация#Гладков#Военкомат#Анастасия Федосеенко
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