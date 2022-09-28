Минеева рассказала о важном инструменте работы МСП - маркетплейсах

По словам Елены Крутицкой, директора центра, сейчас активно развивается рынок онлайн-продаж. В свою очередь, компетенции, связанные с выполнением разнообразных задач в маркетплейсах, станут профессиями будущего. Они актуальны и хорошо оплачиваются. В начале текущего года для столичных жителей, потерявших работу, в центре открыли специальную программу «Менеджер по работе с маркетплейсами». Данное направление стало популярным у более чем 700 слушателей. Они прошли обучение и сразу начали работать. Сейчас в центре разработали еще два новых курса по просьбе слушателей.