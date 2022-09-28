Минеева рассказала о важном инструменте работы МСП - маркетплейсах

Необходимым инструментом работы МСП являются маркетплейсы. Они помогают развивать предпринимательство и вести поиски новых рынков сбыта. При этом создаются новые рабочие места для всех, кому необходим дополнительный заработок. Об этом информирует mkset.ru.
Курсы контент-менеджеров маркетплейсов и специалистов по работе с претензиями, отзывами и комментариями разработаны в учебном центре «Профессионал» городской службы занятости населения.
По словам Елены Крутицкой, директора центра, сейчас активно развивается рынок онлайн-продаж. В свою очередь, компетенции, связанные с выполнением разнообразных задач в маркетплейсах, станут профессиями будущего. Они актуальны и хорошо оплачиваются. В начале текущего года для столичных жителей, потерявших работу, в центре открыли специальную программу «Менеджер по работе с маркетплейсами». Данное направление стало популярным у более чем 700 слушателей. Они прошли обучение и сразу начали работать. Сейчас в центре разработали еще два новых курса по просьбе слушателей.
Длительность онлайн-обучения – одна неделя. Чтобы записаться на курсы, необходимо иметь образование не ниже среднего профессионального и базовые знания работы на компьютере.
На курсах программы «Нейминг и рич-контент» слушатели научатся создавать и размещать продающие карточки товаров. Они узнают об основах нейминга, смогут сами делать несложные изображения и узнают, как привлечь клиентов с целью эффективных продаж.
Курс «Коммуникационный менеджмент» будет популярен у тех, кто хочет научиться грамотно вести коммуникацию с клиентами в Сети. Обучающиеся научатся составлять ответы на обращения, работать с претензиями и отзывами.
Сейчас на рынке есть много вакансий для специалистов по коммуникациям в интернете и для тех, кто хорошо разбирается в оперативной публикации описаний товаров на маркетплейсах. При этом работать можно дистанционно.
Центр помогает в трудоустройстве тем, кто прошел обучение. «Профессионал» сотрудничает с проверенными работодателями. Своим выпускникам он предлагает только актуальные вакансии. В каждой группе работает карьерный консультант. Он помогает составлять резюме, подготовиться ко встрече с заказчиком. В процессе обучения можно пройти онлайн-тренинг по самостоятельному поиску работы.
На обучение через центр занятости могут записаться безработные граждане, мамы дошкольников, люди старше 50 лет, а также члены нуждающихся семей по программе «Социальный контракт».