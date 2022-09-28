Как проходили референдумы о вхождении Донбасса в состав РФ

Референдумы для вынужденных переселенцев проводились также на территории РФ. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала, что в стране открыли 600 избирательных участков. В России голосовали более 360 тыс. жителей ЛНР и порядка 30 тыс. приезжих из Херсонской области. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник отмечает, что референдум — это единственный путь для людей, которые находятся в сложной ситуации уже долгое время.