Как проходили референдумы о вхождении Донбасса в состав РФ

Референдумы проходили в период с 23 по 27 сентября. Власти ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой дать возможность стать частью России, если такое решение примут в рамках плебисцита.
Во всех четырёх регионах отмечается высокая явка, пишет издание. В ДНР и ЛНР за присоединение голосовали 99,23% и 98,42% жителей соответственно. Немногим ниже оказался результат в Запорожской области, где за проголосовали 93,11% избирателей. В Херсонской области захотели присоединения 87,05% голосовавших.
Голосование проходило, по сути, под обстрелами — атаки на регионы усилились. Людям предоставили возможность голосовать на территориях школ, больниц и дома. Явка также была высокой. В ЛНР она превысила 90%. Одна из жительниц ДНР отметила, что обстрелы в регионе усилились для запугивания.
В редакции также уточнили, что в референдумах участвовали международные избиратели. Они приехали из Казахстана, Эквадора, Сирии, БАР, Мексики, Италии, Франции, Германии и ряда других государств. Итальянский журналист Элизео Бертолази участвовал в голосовании в ДНР и назвал его легитимным. По его словам, никаких нарушений правил он не зафиксировал.
Возможность проголосовать была и у военнослужащих Народной милиции. Членам выездных избиркомов пришлось отправиться практически на передовую. Военные заявили, что долго ждали этого дня и мечтают о мире.
Референдумы для вынужденных переселенцев проводились также на территории РФ. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала, что в стране открыли 600 избирательных участков. В России голосовали более 360 тыс. жителей ЛНР и порядка 30 тыс. приезжих из Херсонской области. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник отмечает, что референдум — это единственный путь для людей, которые находятся в сложной ситуации уже долгое время.