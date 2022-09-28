Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Как проходили референдумы о вхождении Донбасса в состав РФ

28 сентября 08:21
Фото: избирательная комиссия Белгородской области
Несколько дней в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях проходили референдумы, где жители голосовали за вхождение в состав России. Подробности сообщают «Народные новости».

Референдумы проходили в период с 23 по 27 сентября. Власти ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой дать возможность стать частью России, если такое решение примут в рамках плебисцита.

Во всех четырёх регионах отмечается высокая явка, пишет издание. В ДНР и ЛНР за присоединение голосовали 99,23% и 98,42% жителей соответственно. Немногим ниже оказался результат в Запорожской области, где за проголосовали 93,11% избирателей. В Херсонской области захотели присоединения 87,05% голосовавших.

Голосование проходило, по сути, под обстрелами — атаки на регионы усилились. Людям предоставили возможность голосовать на территориях школ, больниц и дома. Явка также была высокой. В ЛНР она превысила 90%. Одна из жительниц ДНР отметила, что обстрелы в регионе усилились для запугивания.

В редакции также уточнили, что в референдумах участвовали международные избиратели. Они приехали из Казахстана, Эквадора, Сирии, БАР, Мексики, Италии, Франции, Германии и ряда других государств. Итальянский журналист Элизео Бертолази участвовал в голосовании в ДНР и назвал его легитимным. По его словам, никаких нарушений правил он не зафиксировал.

Возможность проголосовать была и у военнослужащих Народной милиции. Членам выездных избиркомов пришлось отправиться практически на передовую. Военные заявили, что долго ждали этого дня и мечтают о мире.

Референдумы для вынужденных переселенцев проводились также на территории РФ. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала, что в стране открыли 600 избирательных участков. В России голосовали более 360 тыс. жителей ЛНР и порядка 30 тыс. приезжих из Херсонской области. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник отмечает, что референдум — это единственный путь для людей, которые находятся в сложной ситуации уже долгое время.

Читайте также:
Как проходили референдумы 27 сентября в Белгородской областиБеженцы из ЛДНР проголосовали на референдуме в БелгородеБеженцы из ЛНР высказались о референдуме по присоединению к России
#Общество#Операция на Украине#Референдум в Донбассе#Голосование#Вступление в Россию#Наталья Корявых
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18