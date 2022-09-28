Гладков объяснил, зачем мобилизованным белгородцам подписывать контракт

В прямом эфире 27 сентября губернатор Вячеслав Гладков объяснил, почему мобилизованные должны подписывать контракт. По словам чиновника, это как договор, который сотрудник подписывает при устройстве на работу. Работодателем в этом случае становится Министерство обороны.