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Фонарики, батарейки и термобельё: что мобилизованные могут брать с собой

28 сентября 06:40
Фото: Bel.ru
На портале «Объясняем.рф» опубликовали список вещей, которые мобилизованные могут при желании взять с собой, пишут «Брянские новости».

Россиянам рассказали, что мобилизованные могут взять с собой при желании. В список, опубликованный порталом «Объясняем.рф», вошли предметы личной гигиены, термобельё, батарейки, фонарик и ряд других вещей.

Не запретят забрать и походную сидушку, подшлемник, перчатки тактические, теплоиды — химические грелки, а также мультитул. Так называют многофункциональный компактный инструмент. Предметы экипировки тоже разрешены, однако в МО РФ рекомендуют брать только самое необходимое.

В издании уточнили, что обмундирование призывникам обещают выдавать сразу по прибытии в воинскую часть. Предметы личной гигиены тоже выдадут, однако их можно брать и с собой — всё зависит от собственных потребностей.

Военнослужащих, как действующих, так и призванных, обеспечат тёплой одеждой и горячим питанием. Если последнее невозможно, то будут выдавать индивидуальные пайки. 

 

#Общество#Военная мобилизация#Операция на Украине#Брянск#Мобилизация#Что взять с собой на СВО#Наталья Корявых
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