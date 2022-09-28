Фонарики, батарейки и термобельё: что мобилизованные могут брать с собой

Россиянам рассказали, что мобилизованные могут взять с собой при желании. В список, опубликованный порталом «Объясняем.рф», вошли предметы личной гигиены, термобельё, батарейки, фонарик и ряд других вещей.
Не запретят забрать и походную сидушку, подшлемник, перчатки тактические, теплоиды — химические грелки, а также мультитул. Так называют многофункциональный компактный инструмент. Предметы экипировки тоже разрешены, однако в МО РФ рекомендуют брать только самое необходимое.
В издании уточнили, что обмундирование призывникам обещают выдавать сразу по прибытии в воинскую часть. Предметы личной гигиены тоже выдадут, однако их можно брать и с собой — всё зависит от собственных потребностей.
Военнослужащих, как действующих, так и призванных, обеспечат тёплой одеждой и горячим питанием. Если последнее невозможно, то будут выдавать индивидуальные пайки.