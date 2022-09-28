Для переселенцев из аварийного дома в Белгороде купили однокомнатную квартиру

Региональное министерство ЖКХ приобрело однокомнатную квартиру на улице Молодёжной, 16 общей площадью 33,8 кв. м. Квартира предназначена для переселения белгородцев из аварийного дома на Свято-Троицком бульваре, 20. Горожане проживают в квартире на условиях социального найма.