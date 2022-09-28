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Для переселенцев из аварийного дома в Белгороде купили однокомнатную квартиру

28 сентября 05:25
Фото: Bel.ru
Вопрос о передаче жилья из собственности Белгородской области в муниципальную рассмотрели во время 52-й сессии горсовета.

Региональное министерство ЖКХ приобрело однокомнатную квартиру на улице Молодёжной, 16 общей площадью 33,8 кв. м. Квартира предназначена для переселения белгородцев из аварийного дома на Свято-Троицком бульваре, 20. Горожане проживают в квартире на условиях социального найма.

Сейчас жилое помещение на улице Молодёжной входит в собственность Белгородской области. Во время сессии горсовета 27 сентября депутаты приняли решение принять квартиру в муниципальную собственность.

Напомним, что в Белгороде на Свято-Троицком бульваре снесут дом. Здание признали аварийным.

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Аварийное жилье#Переселение#Квартира#Депутаты#Всегда актуально
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