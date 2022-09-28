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Бывший блогер Лежнев раскритиковал работу орловских военкоматов

28 сентября 14:44
Фото: Bel.ru
Действующий советник орловского губернатора заявил, что возмущён, как мобилизованных жителей региона забирали из дома, пишет «Орелtimes».

Бывший белгородский блогер и действующий советник орловского губернатора Сергей Лежнев раскритиковал работу военкоматов в регионе и назвал всю ситуацию недопустимой. Он потребовал, чтобы подобных ошибок больше не было.

Как пишет издание, советник губернатора по СМИ оказался недоволен работой орловских военкоматов. По его словам, спецоперация длится уже семь месяцев, и за это время можно было перестроить работу. Мобилизованных орловцев собрали и сразу же отправили в учебный центр. Они даже не успели завершить свои дела.

«Так нельзя! Да, есть планы Минобороны, всё понимаем. Но это наши жители, и мы должны их защищать! Родственники бегали по соседям, чтобы собрать вещи буквально за полчаса! Это недопустимо!» — сетует Лежнев.

Также экс-блогер подчеркнул, что ситуация была бы ещё хуже, если бы на место не приехал губернатор Андрей Клычков. Он успел пообщаться и с призывниками, и с их родственниками. Благодаря главе региона родным удалось попрощаться с мужчинами. Лежнев требует, чтобы такого больше не повторялось.

Напомним, в Белгородской области постепенно возвращают мобилизованных по ошибке мужчин. Ранее сообщалось, что семерых белгородцев вернут домой по итогам медкомиссии. 

 

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#Общество#Военная мобилизация#Орёл#Лежнев сергей#Частичная мобилизация#Работа военкоматов#Критика#Наталья Корявых
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