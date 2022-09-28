Бывший блогер Лежнев раскритиковал работу орловских военкоматов

Как пишет издание, советник губернатора по СМИ оказался недоволен работой орловских военкоматов. По его словам, спецоперация длится уже семь месяцев, и за это время можно было перестроить работу. Мобилизованных орловцев собрали и сразу же отправили в учебный центр. Они даже не успели завершить свои дела.