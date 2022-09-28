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Белгородцы смогут выбрать реки для расчистки в 2023 году

28 сентября 11:28
Фото: администрация Белгорода
До 5 октября для горожан проводят соответствующее голосование, сообщили в мэрии.

У белгородцев появилась возможность выбрать водные объекты, которые расчистят в 2023 году. Голосование продлится до 5 октября.

В список вошли Гостёнка от улицы Белинского до Дальней Садовой, пруд Оскочное на улице Красносельской и пруд Сосновка на одноимённой улице. Голосовать горожане могут через сайт госуслуг.

В 2022 году специалисты расчистили Гостёнку со стороны футбольного манежа. Рабочие убрали мусор и дикорастущую поросль. Ранее сообщалось, что в середине июня собирались расчистить Северский Донец у Центрального пляжа в Белгороде.

Напомним, Везёлку расчищать в областном центре планируют два года. Белгородка жаловалась губернатору Гладкову на состояние реки. По её словам, река в районе цемзавода сильно загрязнена, вода через грязные фильтры течёт в город.

 

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#Город#Новости Белгорода#Белгород#Очистка рек#Голосование#Наталья Корявых
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