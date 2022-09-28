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Белгородский губернатор оценил работу других регионов по комплектации мобилизованных

28 сентября 07:14
Фото: Bel.ru
Гладков рассказал, что призванные белгородцы укомплектованы полностью. При этом другие субъекты РФ уделяют повышенное внимание к комплектации, написал глава региона в своём телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что мобилизованные белгородцы укомплектованы полностью, необходимые одежда и обувь имеются. Решение выделять дополнительную комплектацию регионы принимают уже самостоятельно. В Белгородской области также работают над этим.

Гладков пояснил, что на работу понадобится время, поскольку необходимо найти источники финансирования. По принятии решения губернатор оповестит не только военнослужащих, но и жителей региона.

Напомним, ранее губернатор не стал рассказывать, куда отправляют мобилизованных белгородцев. Он отметил, что за информацией может следить украинская сторона.

#Общество#Операция на Украине#Военная мобилизация#Вячеслав Гладков#Мобилизованные#Оснащённость#Комплектование#Помощь регионов#Наталья Корявых
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