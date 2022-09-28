Белгородский губернатор оценил работу других регионов по комплектации мобилизованных

Глава региона уточнил, что мобилизованные белгородцы укомплектованы полностью, необходимые одежда и обувь имеются. Решение выделять дополнительную комплектацию регионы принимают уже самостоятельно. В Белгородской области также работают над этим.
Гладков пояснил, что на работу понадобится время, поскольку необходимо найти источники финансирования. По принятии решения губернатор оповестит не только военнослужащих, но и жителей региона.
Напомним, ранее губернатор не стал рассказывать, куда отправляют мобилизованных белгородцев. Он отметил, что за информацией может следить украинская сторона.