Белгородский фонд ЖКХ отсудил у Минобороны взносы на капремонт на 1 млн рублей

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области отсудил у Минобороны РФ порядка 1 млн рублей. Фонд подал в суд из-за ненадлежащей оплаты взносов на капремонт в МКД в военном городке Белгород-22 со стороны ответчика за период с 11 марта 2019 года по 3 апреля 2020 года.
Третьей стороной в заседании выступала войсковая часть. 28 июля 2021 года в адрес ответчика направили заказное письмо с требованиями об оплате. Тем не менее задолженность не погашена до сих пор. Общая сумма превысила 1,09 млн рублей.
В итоге суд решил взыскать задолженность с МО РФ. До этого ведомство не было согласно с исковым заявлением фонда. На обжалование судебного решения сторонам дали месяц.