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Белгородский фонд ЖКХ отсудил у Минобороны взносы на капремонт на 1 млн рублей

28 сентября 09:23
Фото: Bel.ru
Фонд подал в суд из-за ненадлежащего исполнения обязательств по оплате взносов на капремонт в МКД, следует из решения Арбитражного суда Москвы.

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области отсудил у Минобороны РФ порядка 1 млн рублей. Фонд подал в суд из-за ненадлежащей оплаты взносов на капремонт в МКД в военном городке Белгород-22 со стороны ответчика за период с 11 марта 2019 года по 3 апреля 2020 года.

Третьей стороной в заседании выступала войсковая часть. 28 июля 2021 года в адрес ответчика направили заказное письмо с требованиями об оплате. Тем не менее задолженность не погашена до сих пор. Общая сумма превысила 1,09 млн рублей.

В итоге суд решил взыскать задолженность с МО РФ. До этого ведомство не было согласно с исковым заявлением фонда. На обжалование судебного решения сторонам дали месяц.

 

#Общество#Эксклюзив#Есть повод#Белгород-22#Министерство обороны#Капитальный ремонт#Взносы#Арбитражный суд#Фонд жкх#Наталья Корявых
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