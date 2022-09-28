Белгородский бизнес сможет проводить удаленную идентификацию физических лиц

«ID Scan RIM — это первое на российском рынке решение, которое полностью закрывает потребность компании в идентификации пользовательских данных и их проверке. В едином контуре мы собрали семь внутренних и внешних систем. Помимо этого, одна из функциональностей сервиса — идентификация через распознавание паспорта — это решение, реализованное при содействии двух лидеров рынка: компаний Smart Engines и VisionLabs. И это уникальная конфигурация, представленная только в сервисе МТС. По нашим подсчетам, внедрение ID Scan RIM происходит в пять раз быстрее, чем если бы компания напрямую настраивала обмен данными с каждой из представленных в нашем решении систем», — прокомментировал Дмитрий Окунев, руководитель продукта ID Scan RIM.

