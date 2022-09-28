Белгородских добровольцев будут принимать в военкоматах без очереди

27 сентября на прямую линию к губернатору Вячеславу Гладкову обратилась местная жительница Дарья Полякова. По её словам, возле одного из военкоматов уже несколько суток стоят четыре добровольца. Мужчины полностью экипировались за свои деньги и хотят отправиться в зону СВО. Однако им говорят, что их «некуда деть».