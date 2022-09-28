Белгородских добровольцев будут принимать в военкоматах без очереди

27 сентября на прямую линию к губернатору Вячеславу Гладкову обратилась местная жительница Дарья Полякова. По её словам, возле одного из военкоматов уже несколько суток стоят четыре добровольца. Мужчины полностью экипировались за свои деньги и хотят отправиться в зону СВО. Однако им говорят, что их «некуда деть».
Губернатор считает, что добровольцев в военкоматах должны принимать без очереди. Чиновник договорился с военкомом об опубликовании соответствующего приказа.
Они должны повесить этот приказ на самом видном месте. Ему же должны следовать и муниципальные военкомы. Если добровольцы пришли, то их оформили без очереди.
Вячеслав Гладков
Отметим, что Минобороны сократило количество мобилизуемых из Белгородской области. По данным губернатора, призыву подлежат ещё 120 человек. Остальным повестки аннулируют.