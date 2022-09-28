Белгородская прокуратура закупает мешки для эвакуации документов

Прокуратура Белгородской области закупает мешки для эвакуации документов. На их приобретение ведомство потратит 172,5 тыс. рублей.
Заявки можно подавать до 11 октября, поставщика определят уже на следующий день. Закупать планируют 300 мешков стоимостью 575 рублей каждый. Товар от поставщика требуют доставить самостоятельно в течение 20 рабочих дней.
Мешки должны быть брезентовыми, с отверстиями для продевания шнурка. Дно мешка должно быть цельнокроеное.
Напомним, в конце августа прокуратура закупала 200 тыс. одноразовых масок на 422 тыс. рублей.