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Белгородец попросил Гладкова обучить жителей региона поведению во время ЧС

28 сентября 16:55
Фото: страница Вячеслава Гладкова VK
Губернатор сообщил, что такая работа ведётся в приграничных территориях ещё с апреля текущего года.

В ходе эфира «10 вопросов губернатору» белгородец поинтересовался у Вячеслава Гладкова, когда начнётся мобилизация гражданского общества и подготовка людей к разным ЧС: «Сёла и города бомбят, люди гибнут».

Губернатор отметил, что такая работа ведётся с активом и жителями приграничных сёл ещё с апреля.

На сегодняшний день это спасло огромное количество жизней. Понимание того, как укрыться, что нужно делать, когда начинается обстрел, нужно ли выбегать на улицу или нужно спрятаться — вся это работа ведётся.
Вячеслав Гладков

Также Гладков сообщил, что летом более 20 тысяч детей прошли обучение по оказанию первой медицинской помощи по программе «Звёздочка». Кроме того, в центральных парках области были организованы пункты, где каждый желающий мог научиться оказанию первой помощи.

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Безопасность#Первая помощь
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