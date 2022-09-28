Белгородец попросил Гладкова обучить жителей региона поведению во время ЧС

В ходе эфира «10 вопросов губернатору» белгородец поинтересовался у Вячеслава Гладкова, когда начнётся мобилизация гражданского общества и подготовка людей к разным ЧС: «Сёла и города бомбят, люди гибнут».
Губернатор отметил, что такая работа ведётся с активом и жителями приграничных сёл ещё с апреля.
На сегодняшний день это спасло огромное количество жизней. Понимание того, как укрыться, что нужно делать, когда начинается обстрел, нужно ли выбегать на улицу или нужно спрятаться — вся это работа ведётся.
Вячеслав Гладков
Также Гладков сообщил, что летом более 20 тысяч детей прошли обучение по оказанию первой медицинской помощи по программе «Звёздочка». Кроме того, в центральных парках области были организованы пункты, где каждый желающий мог научиться оказанию первой помощи.