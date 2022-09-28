Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородец — финалист «Последнего героя» на ТВ уйдёт на службу снайпером

28 сентября 09:13
Фото: tv3.ru
Повестку получил Димитрий Павлюк — житель Старооскольского горокруга, успевший поучаствовать в перезапуске культового шоу на ТВ. До проекта он был дояром. Мужчина признался Mash, что повестка пришла ему прямо во время эфира.

Житель Старооскольского горокруга Димитрий Павлюк, участвовавший в шоу «Последний герой» на ТВ-3, отправится служить. Он тоже попал под частичную мобилизацию: повестку ему вручили прямо во время эфира 21 сентября.

Оскольчанин сомневаться не стал и пришёл в мобилизационный пункт. В видео, записанном к аудитории, 28-летний мужчина пожелал всем мирного неба, терпения и чаще улыбаться, даже в это непростое время.

Известно, что в спецоперации Димитрий Павлюк будет участвовать как снайпер. По словам мужчины, полученный на проекте опыт выживания должен помочь ему на службе.

О том, что Димитрий Павлюк будет участвовать в перезапуске шоу «Последний герой» на ТВ-3, стало известно ещё в 2020 году. До проекта он работал дояром на ферме в деревне под Старым Осколом.

Читайте также:
Дояр из Белгородской области может стать «Последним героем» на ТВ
#Инна Рогова#Общество#Военная мобилизация#Частичная мобилизация#Повестка#Последний герой
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18