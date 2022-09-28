Белгородец — финалист «Последнего героя» на ТВ уйдёт на службу снайпером

Житель Старооскольского горокруга Димитрий Павлюк, участвовавший в шоу «Последний герой» на ТВ-3, отправится служить. Он тоже попал под частичную мобилизацию: повестку ему вручили прямо во время эфира 21 сентября.
Оскольчанин сомневаться не стал и пришёл в мобилизационный пункт. В видео, записанном к аудитории, 28-летний мужчина пожелал всем мирного неба, терпения и чаще улыбаться, даже в это непростое время.
Известно, что в спецоперации Димитрий Павлюк будет участвовать как снайпер. По словам мужчины, полученный на проекте опыт выживания должен помочь ему на службе.
О том, что Димитрий Павлюк будет участвовать в перезапуске шоу «Последний герой» на ТВ-3, стало известно ещё в 2020 году. До проекта он работал дояром на ферме в деревне под Старым Осколом.