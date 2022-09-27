Водителям школьных автобусов в Белгороде увеличили зарплату

В текущем году десять школ Белгорода находятся на капремонте. Три образовательных учреждения (школы № 33, 11 и 45 старшее звено) находятся далеко от тех учреждений, куда были переведены дети. Для подвоза детей школы получили 13 автобусов, однако закрыть вакансии водителей не удалось. Средняя зарплата водителей составляла 23–27 тыс. рублей.
Чтобы решить вопрос с дефицитом водителей, управление образования по инициативе мэра предложило увеличить стимулирующие надбавки водителей с 6 тыс. до 27 тыс. рублей. В таком случае зарплаты водителей будут составлять 45–48 тыс. рублей.
Мы взяли на себя смелость озвучить людям эту информацию в надежде, что депутаты нас поддержат. Уже три автобуса у нас поехало, семь человек в стадии оформления.
Ирина Гричаникова, руководитель управления образования администрации Белгорода
Депутаты единогласно приняли решение увеличить стимулирующие водителям.