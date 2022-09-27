Водителям школьных автобусов в Белгороде увеличили зарплату

В текущем году десять школ Белгорода находятся на капремонте. Три образовательных учреждения (школы № 33, 11 и 45 старшее звено) находятся далеко от тех учреждений, куда были переведены дети. Для подвоза детей школы получили 13 автобусов, однако закрыть вакансии водителей не удалось. Средняя зарплата водителей составляла 23–27 тыс. рублей.