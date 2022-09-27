В центре Белгорода второй день подряд горели нежилые здания

Утром 27 сентября в областном центре горели два здания. Первый пожар произошёл на Белгородском проспекте. Там горело нежилое здание. О пожаре в ЕДДС сообщили около 11 часов утра. Дальнейшая информация уточняется.
До этого горело неэксплуатируемое строение на проспекте Богдана Хмельницкого. Сообщение о пожаре спасателям поступило в 07:47. Уже в 07:55 объявили полную ликвидацию возгорания.
Накануне тоже горело здание на проспекте Богдана Хмельницкого. Пожар произошёл ночью, но дым белгородцы успели заметить и утром.