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В центре Белгорода второй день подряд горели нежилые здания

27 сентября, 14:27
Пожар произошёл на Белгородском проспекте. Неэксплуатируемое строение утром 27 сентября горело и на проспекте Богдана Хмельницкого, сообщили в региональном управлении МЧС.

Утром 27 сентября в областном центре горели два здания. Первый пожар произошёл на Белгородском проспекте. Там горело нежилое здание. О пожаре в ЕДДС сообщили около 11 часов утра. Дальнейшая информация уточняется.

До этого горело неэксплуатируемое строение на проспекте Богдана Хмельницкого. Сообщение о пожаре спасателям поступило в 07:47. Уже в 07:55 объявили полную ликвидацию возгорания.

Накануне тоже горело здание на проспекте Богдана Хмельницкого. Пожар произошёл ночью, но дым белгородцы успели заметить и утром.

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#Инна Рогова#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Пожар#МЧС
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