В Сети появились кадры горящего поезда якобы с мобилизованными россиянами

В интернете появился очередной фейк. На этот раз о том, что в ЛНР якобы загорелся поезд, а пожар унёс жизни мобилизованных россиян. На самом деле, они по-прежнему находятся в России.
Как оказалось, на фотографиях запечатлён инцидент, произошедший в польском городе Белсток в 2010 году. Тогда загорелись цистерны с бензином. Фото вышли яркими, поэтому их стали зачастую использовать при освещении происшествий на железной дороге.
Что касается мобилизованных, то они проходят обучение, утверждают на канале. Их отправят к местам несения службы позже. Их задачей будет контроль освобождённых территорий. Недостоверную информацию публикуют, чтобы посеять панику среди россиян.