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В Сети появились кадры горящего поезда якобы с мобилизованными россиянами

27 сентября 13:34
Фото: телеграм-канал "Война с фейками. Белгород"
Посты о горящем поезде в ЛНР — фейк. Все мобилизованные россияне находятся в РФ. На фото — инцидент, произошедший в Польше в 2010 году, пишет телеграм-канал «Война с фейками. Белгород».

В интернете появился очередной фейк. На этот раз о том, что в ЛНР якобы загорелся поезд, а пожар унёс жизни мобилизованных россиян. На самом деле, они по-прежнему находятся в России.

Как оказалось, на фотографиях запечатлён инцидент, произошедший в польском городе Белсток в 2010 году. Тогда загорелись цистерны с бензином. Фото вышли яркими, поэтому их стали зачастую использовать при освещении происшествий на железной дороге.

Что касается мобилизованных, то они проходят обучение, утверждают на канале. Их отправят к местам несения службы позже. Их задачей будет контроль освобождённых территорий. Недостоверную информацию публикуют, чтобы посеять панику среди россиян. 

 

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#Евгений Грицков#Общество#Операция на Украине#Пожар в поезде#Фейк#Мобилизованные
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