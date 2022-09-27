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В сервисе «нетмонет» можно отправлять чаевые с помощью Системы быстрых платежей

27 сентября 15:48
В «нетмонет», сервисе для оплаты чаевых, принадлежащем Альфа-Банку, появилась возможность оставлять чаевые через Систему быстрых платежей (СБП).

Это значит, что свою благодарность за услугу снова можно выразить быстро и просто: буквально в 3 клика и без ввода данных карт. 

 

Как это работает: нужно отсканировать QR-код «нетмонет», ввести сумму чаевых, нажать «Оплатить через СБП» и выбрать банк, после чего откроется его приложение. Сумма чаевых подтянется автоматически, останется только нажать кнопку «Оплатить».

 

В «нетмонет» пользователь может выбрать опцию «запомнить банк», и в следующий раз сразу совершить платеж именно через него.

 

«Сервис «нетмонет» упрощает жизнь как наших партнеров, так и их клиентов. И возможность оставлять чаевые быстро и без номера карты – еще одно преимущество. Уже в первый день работы СБП внутри «нетмонет» около трети всех оплат были совершены через СБП, а сейчас СБП выбирают в качестве способа оплаты около 40% пользователей», — подчеркнул Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.

 

«За первые две недели через СБП в «нетмонет» чаевые оставили уже более 300 тысяч гостей. Это говорит о том, что сервисы, позволяющие быстро, адресно и удобно оплачивать самые разные услуги, крайне востребованы. Именно поэтому мы прилагаем максимум усилий не только для развития собственных технологичных платежных решений, но и для интеграции СБП в продукты наших партнеров, которые уже стали частью повседневной жизни миллионов людей», — рассказал Дмитрий Колесников, директор по развитию инновационных сервисов НСПК.

 

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#Марина Колодкина#Общество
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