В сервисе «нетмонет» можно отправлять чаевые с помощью Системы быстрых платежей

«За первые две недели через СБП в «нетмонет» чаевые оставили уже более 300 тысяч гостей. Это говорит о том, что сервисы, позволяющие быстро, адресно и удобно оплачивать самые разные услуги, крайне востребованы. Именно поэтому мы прилагаем максимум усилий не только для развития собственных технологичных платежных решений, но и для интеграции СБП в продукты наших партнеров, которые уже стали частью повседневной жизни миллионов людей», — рассказал Дмитрий Колесников, директор по развитию инновационных сервисов НСПК.