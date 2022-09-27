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В Белгородской области вернут ещё 30 ошибочно мобилизованных мужчин

27 сентября 13:57
Фото: Bel.ru
Соответствующие документы уже отправили в военкоматы и воинские части. До этого удалось вернуть 75 человек — это студенты, люди с ограничениями по здоровью, представители важных профессий, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По итогам проверки выяснилось, что в Белгородской области ошибочно мобилизовали ещё 30 человек. Документы и телеграммы уже направили в военкоматы и воинские части. Призванных по ошибке людей должны вернуть. Глава администрации губернатора Иван Будлов уточнил, что среди них есть студенты.

Ранее в Белгородской области удалось вернуть 75 человек, мобилизованных по ошибке. В этот список попали студенты, люди с ограничениями по здоровью, представители важных для экономики региона профессий.

Все эти вопросы обсуждались на заседании оперативного штаба по частичной мобилизации. Среди прочего также объявили о том, что теперь мобилизованных белгородцев не будут отправлять к месту дислокации до тех пор, пока сборные пункты не подготовят в полной мере к приёму резервистов.

Помимо этого, теперь региональный минздрав поможет военкоматам в части информирования о состоянии здоровья призывников.

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#Инна Рогова#Общество#Военная мобилизация#Белгородская область#Частичная мобилизация#Военкомат
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