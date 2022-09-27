В Белгородской области вернут ещё 30 ошибочно мобилизованных мужчин

По итогам проверки выяснилось, что в Белгородской области ошибочно мобилизовали ещё 30 человек. Документы и телеграммы уже направили в военкоматы и воинские части. Призванных по ошибке людей должны вернуть. Глава администрации губернатора Иван Будлов уточнил, что среди них есть студенты.
Ранее в Белгородской области удалось вернуть 75 человек, мобилизованных по ошибке. В этот список попали студенты, люди с ограничениями по здоровью, представители важных для экономики региона профессий.
Все эти вопросы обсуждались на заседании оперативного штаба по частичной мобилизации. Среди прочего также объявили о том, что теперь мобилизованных белгородцев не будут отправлять к месту дислокации до тех пор, пока сборные пункты не подготовят в полной мере к приёму резервистов.
Помимо этого, теперь региональный минздрав поможет военкоматам в части информирования о состоянии здоровья призывников.