В Белгородской области вернут ещё 30 ошибочно мобилизованных мужчин

Все эти вопросы обсуждались на заседании оперативного штаба по частичной мобилизации. Среди прочего также объявили о том, что теперь мобилизованных белгородцев не будут отправлять к месту дислокации до тех пор, пока сборные пункты не подготовят в полной мере к приёму резервистов.