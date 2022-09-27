В Белгородской области ФСБ задержала находящегося в федеральном розыске украинца

Posted 27 сентября 2022, 14:46
Published 27 сентября 2022, 14:46
Modified 27 сентября 2022, 14:49
Updated 27 сентября 2022, 14:49
В Логачёвке Валуйского горокруга задержали украинца, который находился в федеральном розыске. Гражданина соседнего государства обвиняют в организации незаконного въезда в РФ иностранных граждан группой лиц по предварительному сговору.
Фигурант уголовного дела пешком пытался пройти российско-украинскую границу на КПП «Логачёвка». Причём делал это мужчина незаконно. Против него возбудили уголовное дело.
Валуйский райсуд признал мужчину виновным в совершённом преступлении. Его приговорили к одному году в колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.