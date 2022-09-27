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Posted 27 сентября 2022, 14:46

Published 27 сентября 2022, 14:46

Modified 27 сентября 2022, 14:49

Updated 27 сентября 2022, 14:49

В Белгородской области ФСБ задержала находящегося в федеральном розыске украинца

27 сентября 2022, 14:46
Мужчину обвиняют в организации незаконного въезда в РФ иностранных граждан группой лиц по предварительному сговору, сообщили в региональном УФСБ.

В Логачёвке Валуйского горокруга задержали украинца, который находился в федеральном розыске. Гражданина соседнего государства обвиняют в организации незаконного въезда в РФ иностранных граждан группой лиц по предварительному сговору.

Фигурант уголовного дела пешком пытался пройти российско-украинскую границу на КПП «Логачёвка». Причём делал это мужчина незаконно. Против него возбудили уголовное дело.

Валуйский райсуд признал мужчину виновным в совершённом преступлении. Его приговорили к одному году в колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.

 

 

#Евгений Грицков#Происшествия#Валуйский горокруг#Логачёвка
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