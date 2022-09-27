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В Белгородском горсовете и облдуме не назвали имена военнообязанных депутатов

27 сентября 05:35
Фото: Bel.ru
Журналисты «Бел.Ру» направили официальные запросы в Белгородский горсовет и облдуму с просьбой рассказать, кто из депутатов является военнообязанным.

В Белгородском горсовете нам сообщили, что в соответствии с федеральным законом органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации и их должностные лица исполняют обязанности по организации и ведению воинского учёта работников. При этом депутаты Белгородского горсовета осуществляют свои полномочия без отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе). На постоянной основе работает председатель Белгородского городского совета.

Поэтому в горсовете нет сведений о депутатах городского округа, подлежащих мобилизации. Что касается председателя Вадима Радченко, он снят с воинского учёта в связи с достижением предельного возраста пребывания в запасе.

В Белгородской областной думе нам сообщили, что большинство депутатов проходили службу по призыву и являются военнообязанными, при этом некоторые из них уже сняты с воинского учёта. Если говорить о воинских званиях, то депутаты имеют звания от рядового до полковника.

Из 50 депутатов облдумы только пятеро работают на постоянной профессиональной основе. При этом информацию о конкретных именах и фамилиях нам не предоставили, сославшись на неразглашение персональных данных.

 

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#Кристина Семенчук#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Вадим радченко#Горсовет#Облдума#Депутаты#Военнообязанные#Всегда актуально
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