В Белгородском горсовете и облдуме не назвали имена военнообязанных депутатов

В Белгородском горсовете нам сообщили, что в соответствии с федеральным законом органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации и их должностные лица исполняют обязанности по организации и ведению воинского учёта работников. При этом депутаты Белгородского горсовета осуществляют свои полномочия без отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе). На постоянной основе работает председатель Белгородского городского совета.