В Белгороде началась продажа парковочных абонементов по сниженным ценам

С 26 сентября белгородцы могут купить парковочные абонементы по новым ценам. Годовой для резидентов обойдётся в 800–1500 рублей, месячный для нерезидентов — от 1,7 тыс. до 3 тыс. рублей в зависимости от выбранного сектора или 4,5 тыс. рублей на все зоны.
Продажа абонементов проходит в офисе Белгородского парковочного пространства (Вокзальная, 33а). Нерезиденты также могут приобрести абонемент на портале и в мобильном приложении «Горпарковки».
Антон Иванов добавил, что уже применяется дифференцированная почасовая система оплаты парковки. Максимальная стоимость часа составляет 30 рублей.
Ранее белгородцы жаловались на высокую стоимость парковочных абонементов. Мэр признал, что старые расчёты по стоимости резидентских парковочных мест завышены более чем в 10 раз.