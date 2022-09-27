В Белгороде началась продажа парковочных абонементов по сниженным ценам

С 26 сентября белгородцы могут купить парковочные абонементы по новым ценам. Годовой для резидентов обойдётся в 800–1500 рублей, месячный для нерезидентов — от 1,7 тыс. до 3 тыс. рублей в зависимости от выбранного сектора или 4,5 тыс. рублей на все зоны.