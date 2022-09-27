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Три района Белгородской области получат поощрение в 58,8 млн за победу в конкурсе

27 сентября 09:09
Фото: Bel.ru
Речь идёт о конкурсе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сумму разделят между Губкинским и Шебекинским горокругами, Корочанским районом, следует из постановления регионального правительства.

Муниципалитеты — победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды получат поощрение. В связи с удорожанием стоимости стройматериалов сумма составит 58,8 млн рублей. Деньги выделены из резервного фонда правительства РФ.

Сумму разделят между тремя муниципалитетами. Губкинский горокруг получит 22,5 млн рублей, Шебекинский — 20,5 млн рублей, а Корочанский район — 15,7 млн рублей.

Конкурс проходил в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

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#Инна Рогова#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Корочанский район#Губкинский горокруг#Шебекинский горокруг#Пооощрение#Формирование комфортной городской среды#Касается каждого
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