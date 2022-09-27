Три района Белгородской области получат поощрение в 58,8 млн за победу в конкурсе

Муниципалитеты — победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды получат поощрение. В связи с удорожанием стоимости стройматериалов сумма составит 58,8 млн рублей. Деньги выделены из резервного фонда правительства РФ.
Сумму разделят между тремя муниципалитетами. Губкинский горокруг получит 22,5 млн рублей, Шебекинский — 20,5 млн рублей, а Корочанский район — 15,7 млн рублей.
Конкурс проходил в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».