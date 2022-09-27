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Семеро мобилизованных белгородцев вступили в брак 27 сентября

27 сентября 14:20
Фото: правительство Белгородской области
семь мобилизованных белгородцев поженились перед отправкой в армию
Торжественные церемонии проходили в Воронежской области, сообщили в белгородском правительстве.

Семь мобилизованных белгородцев вступили в брак сегодня, 27 сентября. Их расписывали с невестами в Богучарском районе Воронежской области. Добраться до места девушкам помогли сотрудники ЗАГСа.

Некоторые мобилизованные жители региона не успели жениться, поэтому белгородские и воронежские власти договорились и оказали содействие молодым людям. Поженились сегодня три пары из Корочанского района, по одной из Белгорода, Грайворонского, Новооскольского и Шебекинского городских округов. По случаю торжества мужчинам дали увольнительные.

ЗАГСы продолжают принимать заявления от белгородцев, попавших под мобилизацию. Их расписывают в тот же день.

Напомним, мобилизованным белгородцам выплатят по 100 тыс. рублей. Деньги начнут переводить с 1 октября.

 

семь мобилизованных белгородцев поженились перед отправкой в армиюсемь мобилизованных белгородцев поженились перед отправкой в армию
семь мобилизованных белгородцев поженились перед отправкой в армию
Фото: правительство Белгородской области
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#Общество#Фотофакт#Военная мобилизация#Белгородская область#Частичная мобилизация#Свадьбы#Вступление в брак#Наталья Корявых
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