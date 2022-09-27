Семеро мобилизованных белгородцев вступили в брак 27 сентября

Некоторые мобилизованные жители региона не успели жениться, поэтому белгородские и воронежские власти договорились и оказали содействие молодым людям. Поженились сегодня три пары из Корочанского района, по одной из Белгорода, Грайворонского, Новооскольского и Шебекинского городских округов. По случаю торжества мужчинам дали увольнительные.