Семеро мобилизованных белгородцев вступили в брак 27 сентября

Семь мобилизованных белгородцев вступили в брак сегодня, 27 сентября. Их расписывали с невестами в Богучарском районе Воронежской области. Добраться до места девушкам помогли сотрудники ЗАГСа.
Некоторые мобилизованные жители региона не успели жениться, поэтому белгородские и воронежские власти договорились и оказали содействие молодым людям. Поженились сегодня три пары из Корочанского района, по одной из Белгорода, Грайворонского, Новооскольского и Шебекинского городских округов. По случаю торжества мужчинам дали увольнительные.
ЗАГСы продолжают принимать заявления от белгородцев, попавших под мобилизацию. Их расписывают в тот же день.
Напомним, мобилизованным белгородцам выплатят по 100 тыс. рублей. Деньги начнут переводить с 1 октября.