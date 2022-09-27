Руководители ВСК стали лауреатами рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров»

«В рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров» принимают участие крупнейшие российские компании. Высокие позиции наших управленцев отражают заслуженный уровень признания достижений всей профессиональной команды ВСК, её работоспособности и заряженности на результат. Сильные и мотивированные сотрудники большой команды ВСК позволяют руководителям расти и развиваться, выполнять все стратегические задачи и с позитивом смотреть в будущее. Сегодня мы уверенно входим в топ-5 компаний российской страховой отрасли и задаем тренды на рынке. Высокие оценки нашему бизнес-профилю ставят независимые аналитические агентства, которые отмечают высокое качество управления и услуг. Без сильной и уверенной команды невозможно добиться таких результатов, и я благодарен каждому сотруднику компании», - отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.