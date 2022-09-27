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Призывников-резервистов в Старом Осколе снова распустили по домам

27 сентября 17:12
Фото: Татьяна Панарина / Bel.ru
Большинство мобилизованных старооскольских мужчин, прождавших отправки несколько часов, разъехались по домам до пятницы. Больше десяти человек отправили по повестке на подготовку, остальных распустили до конца недели.

Отправки резервисты ожидали на городской площади в центре Старого Оскола. Здесь собралось несколько десятков человек. Провожать пришли семьями, с друзьями и товарищами. Мобилизационный штаб оформлял явку, из мегафона близлежащего здания  звучали патриотические песни. Несмотря на общее напряжение и волнение, боевой дух сильной половины Оскола был приподнят, а настрой — решительным.

«Я пришёл  провожать сына. Призовут меня — тоже пойду. Хотя мне под 70 лет. Если надо будет, то встану на защиту», — говорит один из провожающих.

«Мы вот и срочную службу проходили вместе, и теперь в одном строю. Пришла повестка — идём. Значит, Родине нужна наша защита», — бодро говорят земляки.


«Долг мужчины — защищать Родину. Я тут ничего нового не скажу. Все это знают! Со мной сейчас жена, мать, отец. И я иду защищать их в первую очередь», — рассказывает призывник-резервист.

Пары обнимались под зонтами, товарищи курили на скамейке… Разговаривали о житейском. К заминке в отправке отнеслись с пониманием. Ожидание на пункте сбора  организаторы по максимуму сделали комфортным. Установили палатку, чтобы желающие могли укрыться от дождя, разбили шатёр и поставили столики для перекуса. Переждать непогоду можно было и внутри помещения ЦМИ.

На площади работали две полевые кухни. Всех кормили пшённой кашей и угощали чаем из самовара бесплатно. Городские волонтёры позаботились об этом.

частичная мобилизация в Старом Осколечастичная мобилизация в Старом Осколе
частичная мобилизация в Старом Осколе
Фото: Татьяна Панарина / Бел.Ру
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