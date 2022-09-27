Призывников-резервистов в Старом Осколе снова распустили по домам

Отправки резервисты ожидали на городской площади в центре Старого Оскола. Здесь собралось несколько десятков человек. Провожать пришли семьями, с друзьями и товарищами. Мобилизационный штаб оформлял явку, из мегафона близлежащего здания звучали патриотические песни. Несмотря на общее напряжение и волнение, боевой дух сильной половины Оскола был приподнят, а настрой — решительным.
«Я пришёл провожать сына. Призовут меня — тоже пойду. Хотя мне под 70 лет. Если надо будет, то встану на защиту», — говорит один из провожающих.
«Мы вот и срочную службу проходили вместе, и теперь в одном строю. Пришла повестка — идём. Значит, Родине нужна наша защита», — бодро говорят земляки.
«Долг мужчины — защищать Родину. Я тут ничего нового не скажу. Все это знают! Со мной сейчас жена, мать, отец. И я иду защищать их в первую очередь», — рассказывает призывник-резервист.
Пары обнимались под зонтами, товарищи курили на скамейке… Разговаривали о житейском. К заминке в отправке отнеслись с пониманием. Ожидание на пункте сбора организаторы по максимуму сделали комфортным. Установили палатку, чтобы желающие могли укрыться от дождя, разбили шатёр и поставили столики для перекуса. Переждать непогоду можно было и внутри помещения ЦМИ.
На площади работали две полевые кухни. Всех кормили пшённой кашей и угощали чаем из самовара бесплатно. Городские волонтёры позаботились об этом.