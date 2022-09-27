Призывников-резервистов в Старом Осколе снова распустили по домам

Пары обнимались под зонтами, товарищи курили на скамейке… Разговаривали о житейском. К заминке в отправке отнеслись с пониманием. Ожидание на пункте сбора организаторы по максимуму сделали комфортным. Установили палатку, чтобы желающие могли укрыться от дождя, разбили шатёр и поставили столики для перекуса. Переждать непогоду можно было и внутри помещения ЦМИ.